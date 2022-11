Realschule Nettetal

Anschrift: Städtische Realschule Nettetal, Kornblumenweg 1, 41334 Nettetal-Kaldenkirchen; Telefonnummer: 02157 812356; Homepage: https://rs-nettetal.de

Zahl der Schüler 589

Zahl der Lehrer 37

Welches Profil besitzt die Schule? „Unsere Realschule zeichnet die Vielseitigkeit bei der Gestaltung gesellschaftlichen Lebens aus, zum Beispiel ist die Schule zertifiziert als „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“.

Worauf ist die Schulleiterin stolz? „Wir freuen uns über die sehr gute räumliche und technische Ausstattung, für die die Stadt Nettetal als Schulträger stets sorgt, damit die Rahmenbedingungen für erfolgreiches Lernen gegeben sind. Die kreativen Ideen aller Mitglieder der Schulgemeinschaft sowie die Umsetzung dieser Ideen sind Zeichen der Lebendigkeit und ermöglichen in der Unterschiedlichkeit eine vielfältige Willkommenskultur.“

Fünftklässler 2022: 79; 2021: 85

Termine Tag der offenen Tür am Samstag, 10. Dezember von 9 bis 13 Uhr. Informationsabende für Grundschuleltern am Montag, 28. November um 19 Uhr und am 16. Januar 2023 um 19 Uhr in der Aula der Realschule.