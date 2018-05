Nettetal: Weitere Übernahme bei Taxi Janssen

Nettetal Das Wuppertaler Unternehmen Sonnenschein investiert fast eine Million Euro

Sonnenschein hatte sich vom Bergischen aus zum Ruhrgebiet, zuletzt bis Duisburg und Bottrop, ausgebreitet, berichtet Geschäftsführer Harald Böning. "Der Bereich von Taxi Janssen schließt sich gut an unsere Gebiete an", sagt er. "Uns ist es wichtig, dass wir einen Verbund haben, um schnell zu reagieren, etwa wenn ein Fahrer krank ist." Zudem sei der Wettbewerb am linken Niederrhein nicht so hoch wie in Ballungsgebieten. Mit der Übernahme erhöhe sich der Umsatz der Gesellschaft um zwei Millionen Euro. Die Zahl der Mitarbeiter wächst auf 520, die der Busse auf 400.