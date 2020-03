Corona-Ticker : Absagen von Stadt, Kirchen und Vereinen

Nettetal Die GdG Nettetal sagt alle Gottesdienste ab, ebenso Kommunionfeiern und Trauungen. Auch die Stadtverwaltung, die Stadtwerke und Vereine teilen weitere Absagen wegen des Coronavirus mit.

Die katholischen Pfarrer und das Pastoralteam der GdG Nettetal setzt die Vorgaben des Bistums Aachen wie folgt um: Öffentliche Gottesdienste werden ab sofort eingestellt, dazu gehören auch die Kar- und Ostertage mit allen Veranstaltungen von Palmsonntag bis Ostermontag sowie für alle Erstkommunionfeiern in Nettetal und Firmgottesdienste. Taufen, Trauungen und Jubiläumsgottesdienste werden verschoben. Beerdigungen finden nur noch ohne Trauerfeier in Kirche oder Trauerhalle statt, der Kreis der Teilnehmer ist klein zu halten. Beisetzungen in Kolumbarien können im engsten Familienkreis stattfinden. Die Kirchen sollen als Orte des Gebets so lange wie möglich offen bleiben. Veranstaltungen auf allen kirchlichen Ebenen werden abgesagt. Zu den Pfarrern gibt es nur noch telefonischen Kontakt oder über die E-Mail-Adresse der Pfarrbüros; die Kontaktdaten sind veröffentlicht unter www.kgv-nettetal.de.