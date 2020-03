Coronavirus in Nettetal : Weitere Absagen im Stadtgebiet

Auch das Infozentrum der Biologischen Station Krickenbecker Seen ist jetzt geschlossen worden. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Nettetal Das Infozentrum der Biologischen Station Krickenbecker Seen in Nettetal-Hinsbeck ist wegen der Coranavirus-Ausbreitung zunächst bis Sonntag, 19. April, geschlossen. Auch die Vorträge im Infozentrum und alle Exkursionen aus dem Veranstaltungsprogramm fallen so lange aus.

Die Geburtstagsfeier der Realschule Nettetal in Kaldenkrichen wird ebenso am 8. Mai ausfallen und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Die Projekttage für die Realschüler fallen ebenso aus wie alle anderen geplanten Eltern-Veranstaltungen bis zu den Osterferien.

Die für Sonntag, 22. März, geplante Versammlung der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Hinsbeck wird abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben.

Der Vorstand der Briefmarkenfreunde Nettetal lässt den für 19. April geplanten 73. Niederrhein-Großtauschtag ausfallen wie die für 16. April geplante Tauschveranstaltung im Vereinslokal TSV-Clubheim Kaldenkirchen. Infos gibt es auch unter www.nettephila.de.

Das Frühlingsfest der Theatergruppe der Katholischen Frauengemeinschaft St. Peter Hinsbeck am 4., 5. und 6. Mai wird nicht stattfinden; auch der Kartenvorverkauf ist abgesagt. busch-/heko

