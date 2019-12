Niederkrüchten : Weihnachtsmarkt: Treffpunkt für alle

Niederkrüchten Im Schatten der Pfarrkirche St. Bartholomäus lud am Wochenende ein kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt ein.

Klein und fein war der Weihnachtsmarkt in Niederkrüchten im Schatten der Pfarrkirche St. Bartholomäus. Was just im Moment fehlte, war passende Musik zur Einstimmung aufs Fest. Die Kleinsten drehten mit großer Begeisterung vor den Augen von Eltern und Großeltern ihre Runden auf einem nostalgischen Kinderkarussell. Am Glühweinstand stand Peter Lamers mit Ehefrau, sie tranken und trafen Bekannte, die sich zu ihnen gesellten. „Die Besucher standen und saßen am Samstagabend unter Heizpilzen zusammen, aßen und tranken im Freiem oder genossen tags darauf im Pfarrheim Kaffee und Kuchen.