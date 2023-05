Neue IHK-Analyse Was Unternehmern in Nettetal nicht passt

„Zufriedenstellend“: So bewerteten Nettetaler Unternehmen bei der IHK-Standortanalyse die Stadt Nettetal im Jahr 2018. Seitdem sind fünf Jahre vergangen. Erneut hat die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein Fragebögen an tausend Unternehmen in der Stadt verschickt, 200 von ihnen haben an der Umfrage teilgenommen. Die Endnote der jetzt im Nettetaler Rathaus vorgestellten Analyse ist mit einem „befriedigend plus“ zwar besser geworden. Das kann aber nicht verbergen, dass es harsche Kritik gab. Eine Auswahl von zentralen Punkten: