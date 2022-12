Was Sportvereine in Nettetal leisten TSV Kaldenkirchen bietet Sport für jedermann

Gibt es eine Jugendabteilung? In allen Abteilungen gibt es aktive Jugendabteilungen, die den Breitensport ebenso anbieten wie den Leistungssport. Die Fußballabteilung hat 14, die Handballabteilung zwölf Jugendmannschaften, jeweils in allen Altersklassen. Die Tennisabteilung des TSV Kaldenkirchen bietet Schnupperkurse an, die Leichtathletikabteilung hat den Schwerpunkt Jugendsport.