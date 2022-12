Was Pfarrer aus Nettetal davon halten Christ nur an einem Tag im Jahr?

Das Angebot ist zu Weihnachten wie zu allen Zeiten Gott und die Kraft, die der Glaube schenken kann, dass Gott in Christus Mensch und Christus Erlöser geworden ist. Und in Krisenzeiten, die viele Menschen ängstigen, ist Puts Botschaft auch das, was dem Matthäus-Evangelium zufolge ein Engel Frauen am leeren Grab des auferstandenen Christus zugerufen hat: „Fürchtet Euch nicht!“ Auch um den Satz „Friede auf Erden den Menschen guten Willens“ aus dem Lukas-Evangelium wird es in Puts Weihnachtspredigt womöglich gehen. Es ist zumindest ein Gedanke, um den er in den Tagen der Vorbereitung des Textes kreiste.