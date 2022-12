Notaufnahme in Nettetal Silvester – ein Knaller auch im Krankenhaus?

Wie in allen Notaufnahmen landauf landab kommen auch in die des Nettetaler Krankenhauses Patienten, die eigentlich keine akuten Notfälle sind und denen auch in der laut Kassenärztlicher Vereinigung Nordrhein an Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 23 Uhr geöffneten Notdienstpraxis für den ambulanten Bereitschaftsdienst der niedergelassenen Ärzte am Allgemeinen Krankenhaus am Hoserkirchweg 63 in Viersen geholfen werden könnte. Oder nach dem Feiertag bei einem niedergelassenen Arzt. Andererseits: Leenen möchte auch niemanden davon abschrecken, sich im Zweifelsfall an die Notaufnahme des Nettetaler Krankenhaus zu wenden – und das auch an Feiertagen. Denn zum Helfen und Retten sind Ärzte ja da und berufen.