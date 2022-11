Führungswechsel bei Niederkrüchtener CDU : Der neue Vorsitzende die CDU will alte Stärke erreichen

Niederkrüchten Der neue CDU-Vorsitzende Bernd Coenen aus Niederkrüchten-Brempt hat große Pläbe: Er will die CDU in Niederkrüchten wieder zu alter Stärke führen.

(brh) Die Niederkrüchtener CDU will im Rat wieder die stärkste Kraft werden. Das ist das erklärte Ziel von Bernd Coenen (57), neu gewählter Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes in Niederkrüchten . Für die Kommunalwahl 2025 will er ein schlagkräftiges Team aufbauen. Einige Wahlkreise müssen neu besetzt werden.

Sein Nachfolger Bernd Coenen lebt in Brempt und sieht sich als einen Konservativen, der Werte befürwortet. Als Vorsitzender will er für Integrität, Vertrauen und Authentizität stehen. Gleichzeitig unterstützt er als Geschäftsführer den Aufbau der MIT Niederkrüchten. „Wir sind eine politische Familie“, sagt Coenen, dessen Sohn Marcus Vorsitzender der MIT ist.

Coenen und Lüger betonen das gute Verhältnis von Ortsverband und Fraktion und beziehen den Fraktionschef Johannes Wahlenberg dabei mit ein. Lüger meint, dass sich die politische Landschaft, nicht nur in Niederkrüchten, deutlich verändert hat. Als er mit seiner Frau 2000 nach Niederkrüchten zog, bestand die politische Landschaft im Wesentlichen aus CDU und SPD. Auch der Schwerpunkt der politischen Arbeit fand in der Fraktion statt, die Partei als strategischer Partner trat relativ wenig in Erscheinung. Als er 2012 die Geschäftsführung übernahm und 2016 zum ersten Mal zum CDU-Vorsitzenden in Niederkrüchten gewählt wurde, begann er, die strategische Komponente der politischen Arbeit auszubauen und neue Wege in der Parteiarbeit einzuschlagen; insbesondere, da seit 2004 nur parteilose Bürgermeister im Amt sind. Besonders erfreulich sei aktuell, dass die CDU ihre Mitgliederzahl von 160 gehalten habe. „Und fast jeden Monat tritt ein neues Mitglied in die CDU ein“, sagt Lüger.