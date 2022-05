Freizeit in Nettetal : Was der erste Feierabendmarkt in Breyell bietet

Auch der Lambertiturm kann besichtigt werden. Foto: Daniela Buschkamp

Breyell Der zweite Feierabendmarkt in diesem Jahr ist eine Premiere: Erstmals findet er in Breyell statt. Was dort geplant ist.

Zum ersten Mal in Breyell findet der Nettetaler Feierabendmarkt statt: Treffpunkt ist am Mittwoch, 18. Mai, von 16 bis 21 Uhr, der Lambertimarkt.

Dort werden unterschiedliche Stände mit süßen und deftigen Snacks von ortsansässigen und regionalen Akteuren aufgebaut, dazu kann man sich Wein, selbst gebrautes Pils, kühle Limonade oder besonderem Espresso schmecken lassen. Angeboten werden zudem Pflanzen, Keramikprodukte, Gewürze und auch Sonnenbrillen.