Wirtschaft in Nettetal : Stinges schließt eine Filiale

Breyell Nur noch bis 1. April gibt es in Breyell zwei Filialen der Bäckerei Stinges.

Die Bäckerei Stinges schließt ihre Filiale im Penny-Markt in Breyell zum 1. April. Dies bestätigte Sprecherin Carlotta Stinges. Es gehöre dazu, bestehende Standorte zu hinterfragen und zu schauen, ob diese künftig wirtschaftlich zu führen sind: „Das war bei unserem Standort in Breyell nicht mehr der Fall. Diese Filiale hatte rückläufige Umsätze.“ Die Mitarbeiter würden ihren Arbeitsplatz behalten und auf andere Filialen verteilt. Die Stinges-Filiale am Lambertimarkt bleibt bestehen. Auch eine Neueröffnung ist Ende April geplant: in der Nachbarstadt Mönchengladbach im Schiller-Quartier (Steinmetzstraße).