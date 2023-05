Ausnahmetalent aus Japan gibt Konzert Warum die Pianistin Mengfei Gu Nettetal-Breyell lieber mag als Osaka

Mengfei Gu lebt gerne in der Seenstadt Nettetal. Seit mittlerweile drei Jahren wohnt sie im Haus von Holger Pflug. „Ich kenne alle meine Nachbarn beim Namen“, erzählt die 33-Jährige. „Und alle kennen mich und wissen, dass ich Klavier spiele.“ Stören würde sich niemand daran. Im Gegenteil: „Alle sind sehr nett zu mir.“ Und noch etwas empfindet Gu als Vorteil: „Dass die Stadt so klein ist und in der Natur liegt.“