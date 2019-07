Kaldenkirchen : Waldbaden für Kinder und Erwachsene

Kaldenkirchen Zur Kaldenkirchener Kulturwoche veranstaltete der Wanderverein Kaldenkirchen eine Erlebniswanderung.

Zur Kaldenkirchener Kulturwoche veranstaltete der Wanderverein Kaldenkirchen eine Erlebniswanderung besonders für Kinder. Dorothee Kolanus wies die Kinder und die erwachsenen Wanderer auf das „Waldbaden“ hin, also den Wald mit allen Sinnen zu spüren. Zunächst erklärte sie die Pflanzen am Wegesrand, dann haben die Teilnehmer mit geschlossenen Augen den Geräuschen des Waldes gelauscht, schließlich hörten sie mit einem Stethoskop die Baumstämme ab, um das Gluckern des Wassers in den Stämmen zu hören. Nach rund sechs Kilometern endete die Wanderung. Der Wanderverein plant für Oktober eine weitere Wanderung dieser Art.