Nettetal: Wandertag rund um die Hinsbecker Höhen

Nettetal Rund um die Jugendherberge wird morgen gefeiert. Das Programm richtet sich an Familien und Wanderer

Die Hinsbecker Höhen rund um die Jugendherberge Vierlinden, Heide 1 in Hinsbeck, werden an Christi Himmelfahrt, 10. Mai, Ziel vieler Ausflügler sein. Denn zum 51. Mal laden der Kreis Viersen, die Stadt Nettetal und der Naturpark Schwalm-Nette zum Wandertag ein - Mittelpunkt ist die Festwiese an der Jugendherberge.