Schaag : Wallensteiner unternehmen Schiffstour in die Niederlande

Die Wallensteiner auf dem Schiff. Foto: Wallensteiner

Schaag Der Zug der Wallensteiner der Bruderschaft St. Anna und Hubertus feiert in diesem Jahr das 45-jährige Bestehen. Dies nahmen die Mitglieder zum Grund, eine Schiffstour zu unternehmen. In Köln legte das Schiff ab und fuhr in Richtung Amsterdam.

Dort kam es am frühen Morgen des nächsten Tages an, und die Mitglieder besichtigten die Stadt mit einer Grachtenfahrt. Der Nachmittag stand zur freien Verfügung, und am Abend ging es weiter nach Lejystad, wo sie die Bataviawerft sowie das Outletcenter besuchten. Mit dem Schiff ging es dann weiter über das Markenmeer nach Horn. Von da aus ging eine Fahrt zu De Zansche Molen, und ein Käsehersteller wurde besucht. Danach ging die Tour weiter nach Nijmegen. Bei einem Stadtrundgang erlebten die Wallensteiner die Sehenswürdigkeiten und bekamen auch vieles aus der eindrucksvollen Geschichte Nijmegens zu hören. Am Nachmittag startete das Schiff wieder Richtung Köln. Es war eine abwechslungsreiche Jubiläumstour mit vielen neuen Erkenntnissen. Auf der Rückkehr nach Schaag wurde spontan schon diskutiert, wohin die nächste Tour der Wallensteiner hinführen könnte, was viel Begeisterung auslöste. wi

(wi)