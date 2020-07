Aktion in Lobberich : Ortsgeschichte in Bildern macht Stromkästen schöner

Ortsgeschichte in Bildern macht Stromkästen schöner

Aktion in Lobberich

Am Eingang zum Ingenhovenpark zeigt das historische Foto auf dem Stromkasten das frühere Portal. Foto: VVV

Lobberich Der VVV Lobberich hat 14 Stromkästen mit historischen Stadtansichten beklebt. Ermöglicht haben das die Stadtwerke Nettetal und „Heimatscheck“-Mittel des Landes Nordrhein-Westfalen.

Schön sahen sie bisher nicht aus, die Stromkästen im Lobbericher Stadtgebiet: zumeist und oft beschmiert. „Wir haben doch schöne Bilder aus dem alten Lobberich: Lass doch Geschichte wieder wach werden“, so die Meinung im Vorstand des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Lobberich. Um die Idee in die Tat umzusetzen, fehlte es an zwei Dingen: dem nötigen Kleingeld und der Genehmigung der Nutzung der Stromkästen durch die Stadtwerke Nettetal.