Vortragsabend anlässlich des „Tag des offenen Denkmals 2019“ : An Niedieck, De Ball und Verseidag erinnert

Nettetal Ein großer Erfolg wurde der Vortragsabend anlässlich des „Tag des offenen Denkmals 2019“. Thematisch stand die Samt- und Seidenindustrie am Niederrhein zwischen Tradition und Avantgarde im Mittelpunkt.

In die Vorträge führte Carola Schellhorn, Leiterin der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Nettetal, mit einem Impulsvortrag ein. Sabine Houben, Architektin aus Nettetal, zeigte sehr plastisch anhand von Küche und Bad die Veränderungen der Wohnkultur von damals zu heute. Ebenso machte Houben Lust auf Veränderungen in Bestandsgebäuden. Spannend wurde es mit dem Vortrag von Frans Hermans, Archivar der Stadt Venlo, der über den ersten Wolkenkratzer Venlos zu berichten wusste. Uwe Hillekamp, Leiter des Büro Hillekamp + Weber Architekturstudio aus Mönchengladbach, warf die Frage auf, ob der Zeitgeist der Bauhausarchitektur in heutigen, modernen Bauten wiederzufinden ist. Hillekamp ist sich sicher: Im Bauhaus der 20er gab es kein „Ich“. Der Teamgeist zählte. In seinem Büro gelte dieser Grundsatz auch heute. Alle sind an einem Projekt beteiligt, und alle bringen ihre jeweiligen Expertisen ein. So wird gewährleistet, dass am Ende beste Qualität entsteht.