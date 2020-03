Vortrag : Warum eine Darmspiegelung so wichtig ist

Nettetal Am Mittwoch bietet das Städtische Krankenhaus Nettetal einen Vortrag zur Darmkrebsvorsorge. Oberarzt Jochen Post führt in die Thematik ein.

Vor acht Jahren baute das Städtische Krankenhaus Nettetal das erste Darmkrebszentrum im Kreis Viersen auf. Von der ersten Stunde an bildet die fächerübergreifende Zusammenarbeit verschiedener im Krankenhaus ansässiger wie auch externer Bereiche die Basis in der Behandlung von Darmkrebspatienten.

Neues gibt es hinsichtlich der personellen Strukturen. Michael Pauw, Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, Onkologie, Diabetologie und Allgemeine Innere Medizin, bleibt Leiter des Zentrums, bekam jedoch einen neuen Stellvertreter. Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie Hendrik W. Keller übernimmt die Position; er verfügt über langjährige Erfahrungen in der Behandlung von Darmkrebspatienten. Jochen Post, Oberarzt mit dem Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie, geht in sein neuntes Jahr als Koordinator des Nettetaler Darmkrebszentrums.

Entscheidend zur Vorbeugung ist die Darmkrebsvorsorge in Form einer Darmspiegelung. Diese wird im Nettetaler Haus ambulant mit modernster technischer Ausstattung von erfahrenen Gastroenterologen durchgeführt. Warum sie so wichtig ist und wie eine Darmspiegelung für den Patienten abläuft, erläutert Jochen Post in einem Vortrag am Mittwoch, 4. März, um 15 Uhr in den Seminarräumen des Krankenhauses. Zudem ergänzt Chefarzt Hendrik W. Keller den Vortrag mit Einblicken in mögliche Therapieformen.