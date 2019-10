Kunst in Nettetal : Ein experimentierfreudiger Glaskünstler

Kempen/Schaag Kunsthistorikerin Eva-Maria Willemsen stellte den berühmten Glaskünstler Joachim Klos in einem Vortrag vor.

In der kommenden Woche wird der Kempener Geschichts- und Museumsverein eine Tagestour nach Duisburg und Geldern unternehmen, um den Grafiker und Glasgestalter Joachim Klos vor seinen Arbeiten ins Gedächtnis zu rufen. Er gehört zu den bedeutendsten Künstlern der deutschen Glasmalerei der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Am Sonntag hielt Kunsthistoriker Eva-Maria Willemsen im Franziskanerkloster in Kempen einen Vortrag über den 2007 in Schaag verstorbenen Klos. Dort lebte er mit seiner Frau seit 1967.