Literatursommer in Venlo Lesungen zum 80. Jahrestag des Kriegsendes

Am 19. August nimmt Harald Jähner mit seinem Buch „Höhenrausch“ die Zuhörer mit nach Deutschland und zu den Deutschen zwischen den zwei Kriegen. Er gibt einen faszinierenden Einblick in das Deutschland der turbulenten Zwischenkriegszeit und zeichnet das Bild eines zerrissenen Landes voller kraftvoller und erschreckender Energien. In der nur 15 Jahre dauernden Weimarer Republik herrschte nach dem Sturz des Kaisers und der Gründung der ersten demokratischen Republik Euphorie. Alles musste sich ändern: das Leben, das Denken, die Geschlechterverhältnisse. So manches von vor hundert Jahren scheint heute wieder erstaunlich aktuell zu sein. Obwohl Höhenrausch ein Sachbuch ist, wird Jähner als fesselnder Geschichtenerzähler beschrieben. Sein Werk liest sich wie ein Roman.