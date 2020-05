Vorfall in Nettetal : Eulen an Streuobstwiese tot aufgefunden

Nettetal Sechs tote Schleiereulen sind die traurige Bilanz, die Philipp Heinemann jetzt ziehen musste. In einem der Brutkästen auf den Streuobstwiesen in Breyell lagen fünf Jungtiere und das Muttertier. Die Todesursache ist vermutlich Mäusegift.

Seit sechs Jahren erfreut sich Philipp Heinemann an einer ganz besonderen Eulenart auf seinen Streuobstwiesen in Ritzbruch. Dort haben sich Schleiereulen angesiedelt. Die Eulen, deren Erkennungszeichen das herzförmige Gesicht sowie die kleinen, schwarzen Augen sind, finden kaum noch Lebensräume. Sie benötigen freie Flächen zum Jagen und geschützte Brutflächen, beispielsweise in einzeln stehenden exponierten Gebäuden wie Kirchtürmen oder Scheunen. Auch große Höhlen in Bäumen werden von ihnen zum Brüten angenommen.