Vorfall in Breyell : Baustellen-Arbeiter fangen Rucksack-Dieb

Die Polizei hat den Mann vorläufig festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Breyell Die Polizei hat am Mittwoch in Breyell einen 33-Jährigen festgenommen, der von einer Baustelle einen Rucksack gestohlen hatte. Bei der Festnahme fehlte im Rucksack Geld. Jetzt sucht die Polizei den Begleiter des Mannes.

Ein 33-jähriger Mann, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, soll am Mittwoch gegen 13.45 Uhr an einer Baustelle an der Lobbericher Straße in Breyell einen Rucksack gestohlen haben, den Arbeiter dort auf den Boden gelegt hatten.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befand sich der 33-Jährige in der Begleitung eines weiteren Mannes. Der 33-Jährige rannte mit dem Diebesgut davon. Die Männer auf der Baustelle verfolgten und stellten ihn und konnten ihm den Rucksack entreißen. Als der Eigentümer des Rucksacks aber feststellte, dass einige zig Euro fehlten, nahmen die Männer erneut die Verfolgung des Flüchtigen auf, was jedoch ergebnislos verlief.

Einsatzkräfte der Polizei stellten den 33-Jährigen bei der Fahndung und nahmen ihn vorläufig fest. Laut Polizei ergab ein Vortest einen Promillegehalt von 1,6, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde.

Von seinem Begleiter fehlt hingegen jede Spur. Deshalb sei zu vermuten, dass der Begleiter das Geld an sich genommen hat, teilte die Polizei mit. Der Begleiter wird wie folgt beschrieben: Er war klein und mit schwarzem T-Shirt, schwarzer Hose und schwarzer Kappe bekleidet. Er hatte Tätowierungen an beiden Armen und neben den Augen. Die Ermittlungen dauern an.

(biro)