Ratschläge für Kinder und Eltern So reagieren Erzieher auf Vorfälle an Kitas in Nettetal

Die 44-jährige Frau, die kürzlich Jungen und Mädchen an mehreren Nettetaler Kindertagesstätten und vor der Gemeinschaftsgrundschule Lobberich angesprochen hat, ist per Gerichtsbeschluss in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden – sie sei wohl schizophren, befanden die Richter. Akute Gefahr geht also derzeit nicht mehr von der Frau aus. Doch wie können Eltern und Erzieherinnen Kinder auf ähnliche Situationen vorbereiten, in die sie – nicht nur vor Kitas oder Schulen – jederzeit geraten können?