Modernste Anlage in NRW Vorarbeiten für Klärwerk-Umbau gestartet

Am Ritzbruch in Breyell wird rund ums Klärwerk Nette gesägt. Auf einer Fläche von einigen hundert Quadratmetern müssen Bäume fallen, damit das Wasser mittelfristig sauberer werden kann. Der Niersverband, der das Klärwerk betreibt, will in diesem Sommer mit Abrissarbeiten und den Bauarbeiten zur Sanierung und Erweiterung der Kläranlage beginnen. Die Rodungsarbeiten, die in dieser Woche begonnen haben, sind dazu der erste Schritt. Sie schaffen den Platz, der für die Erweiterungen der 1956 in Betrieb genommenen Kläranlage benötigt wird.