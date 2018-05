Nettetal: Vom Spargelfeld ins Restaurant

Nettetal Bei der Schlemmertour ließen sich die Teilnehmer erst auf dem Chico-Spargelhof den Anbau des Gemüses zeigen, dann radelten sie weiter zum Restaurant Forsthaus in Hombergen. Dort stand ein mehrgängiges Menü auf dem Programm

Schönes Wetter, reizvolle Landschaft, der Besuch eines Spargelhofs und ein mehrgängiges Spargelmenü in einem Restaurant - all das lockte die Teilnehmer der Spargel-Schlemmertour aufs Fahrrad.

"Wir sind in Lobberich gestartet und durch den Naturpark zum Chico-Spargelhof in Kaldenkirchen geradelt. Es war nicht der kürzeste Weg", sagt Karl Engbrocks vom Verein Niederrhein, Ortsgruppe Lobberich. Seit vier Jahren leitet er die Tour. "Aber der schönste", ergänzt Teilnehmer Stefan Schmitz. Für ihn ist es die erste Spargel-Schlemmertour, zusammen mit dem Freundeskreis Hombergen - und sie wird nicht seine letzte sein, kündigt er an.

Nächste Tour Der Nette-Spargel bietet für Sonntag, 10. Juni, die nächste geführte Schlemmertour an. Unter der Leitung von Karl Engbrocks (Verein Niederrhein) geht es zum Spargel- und Erdbeerhof Bonnacker in Kaldenkirchen. Zum Abschluss kehren die Teilnehmer für ein Vier-Gänge-Menü im Restaurant Secretis in Hinsbeck ein.

Der Chico-Spargelhof liegt in Kaldenkirchen an der Steyler Straße, nur knapp 100 Meter von der niederländischen Grenze entfernt. Jaap und Hanneke Dings bewirtschaften den Hof seit 1998 und bauen dort sowie in Hinsbeck bis zu acht Sorten weißen Spargel an. "Mein Vorgänger hat hier früher Chicorée angebaut, daher der Name - und natürlich Spargel", erklärt Jaap Dings und beantwortet damit eine der vielen Fragen der Tourteilnehmer. Auf dem Feld nimmt er die Folie von einem Erdhügel und zeigt, wie Spargel gestochen wird. Das muss täglich geschehen, denn eine Spargelstange kann bis zu 15 Zentimeter pro Tag wachsen.