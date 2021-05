Bunte Prach in Nettetal : Volle Kirschblüte in Leuth

Japanische Kirschbluete in Leuth Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Leuth Die Kirschbäume an der Heronger Straße in Nettetal-Leuth stehen in voller Blüte. Jedes Jahr bietet die Kirschbaumallee einen prächtigen Anblick. Da der letzte Teil der Baumreihe außerhalb des Ortes auf freiem Feld steht und das Wetter im April für eher kühle Temperaturen sorgte, dauerte es in diesem Jahr länger, bis sich die rosa Blüten entfalteten.

