Volkstrauertag in Nettetal : Erinnerung an Kriegsopfer

Erinnerung an Kriegsopfer

Volkstrauertag in Nettetal

Gedenken am Ehrenmal auf dem Lobbericher Friedhof. Foto: Stadt Nettetal

Nettetal Wegen der Corona-Pandemie konnte die traditionelle Form der Gedenkveranstaltung nicht stattfinden. Stattdessen gab es eine Kranzniederlegung im kleineren Rahmen.

Am Volkstrauertag hat sich deshalb eine kleine Delegation auf dem Lobbericher Friedhof getroffen. Gemeinsam wollten deren Mitglieder dort an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen erinnern. Nettetals Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) wurde begleitet von seinem CDU-Stellvertreter und Ortsvorsteher in Lobberich, Harald Post, sowie von Michael Hoffmann, Axel Witzke und Robert Hellmann, die drei gehören zur Reservistenkameradschaft Nettetal.