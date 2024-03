In der Gemeinde Schwalmtal Ein Generationentreffpunkt für Amern

Der Nachwuchs packt tatkräftig mit an. Die Kleinen haben große Schaufeln in den Händen, mit denen sie in der Erde buddeln. Sie wollen an diesem Tag Apfelbäume pflanzen. Und natürlich haben die Kinder der Amener integrativen Bewegungskindertagesstätte Hoferland Unterstützung und müssen die Spalierobst-Bäume auf dem neuen Generationenplatz an der Kreuzung Hoferland/ Polmansstraße nicht alleine einpflanzen.