Nettetal : 2400 Gäste bei vier Lachabenden

Lobberich Nach zwei Jahren Verschiebung konnte 2022 die Lachabend-Serie in Nettetal stattfinden. Ein Abend stand im Zeichen des 2020 verstorbenen Comedians und Schriftstellers Christian Macharski (alias Hastenraths Will).

Nach zwei Jahren Verschiebung konnte 2022 die Lachabend-Serie in Nettetal stattfinden. Der Lobbericher Zauberkünstler Michael Backes (alias Zauberer Schmitz-Backes ) hatte dazu mehrere hochkarätige Künstlerkollegen in seine Heimat eingeladen, die ihre aktuellen Soloprogramme präsentierten. Einige der aus dem Rheinischen Varieté hervorgegangenen Lachabende waren bereits seit 2019 ausverkauft und so konnte Backes gleich fünf mal einen voll besetzten Seerosensaal begrüßen. „Solche hervorragend besuchten Abende sind in diesen Zeiten für alle Künstlerinnen und Künstler etwas ganz besonderes“, sagte Backes. Neben bekannten Humoristen wie Ingrid Kühne , Willibert Pauels und Handwerker Peters begeisterte auch Mellow, der amtierende Deutsche Meister der Zauberkunst, die insgesamt 2000 Gäste.

Eigentlich sollte am vierten Lachabend Christian Macharski alias Hastenraths Will auftreten. Doch er starb überraschend mit 51 Jahren am 8. Dezember 2020. „Mir war sofort klar, dass wir Christian zu Ehren einen besonderen Abend organisieren werden mit Freunden und Weggefährten“, sagte der niederrheinische Pullunderträger. Und so erlebten knapp 400 Gäste an diesem Abend gleich fünf Künstler, die alle ohne Gage aufgetreten sind. Dadurch kamen, ergänzt durch weitere Spenden, insgesamt 5.325 Euro zusammen. Das Geld wird, so Backes, der Neven-Subotic-Stiftung gespendet. RP