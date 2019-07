Hinsbeck : Viel Spaß beim Jugendturnier des SC Rhenania Hinsbeck

An einer übergroßen Dartscheibe konnten sich Eltern und Kinder im Wettkampf messen. Foto: heko. Foto: Heinz Koch

Hinsbeck Morgens spielten die Kinder, nachmittags die Jugendlichen. Auch für die Eltern gab es Spaß.

Auch im Jubiläumsjahr veranstaltete der SC Rhenania Hinsbeck sein Jugendturnier für die Altersklassen Bambini bis D-Jugend. Fast 30 Mannschaften nahmen teil. Am Vormittag spielten die Bambini und F-Jugenden. Am Nachmittag gab es ein Turnier für E- und D-Jugend-Teams. Im Rahmenprogramm hatte der Veranstalter eine riesige Fußball-Dartscheibe aufgebaut, wo sich Kinder und Eltern miteinander messen konnten. Dass das Turnier so entspannt über die Bühne ging, verdankt der Verein auch seinen Helfern und Sponsoren.