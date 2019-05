Kaldenkirchen : Viel Bewegung in integrativer Sportgruppe

Viel Bewegung in integrativer Sportgruppe

Bei den Treffen kann jedes Kind selbst entscheiden, welche Übung es machen will. RP-Foto: Jörg Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Kaldenkirchen Die Mitglieder von einst sind erwachsen, nun suchen die Kindergruppen Nachwuchs.

Bälle liegen bereit, von der Decke hängen Ringe, eine Bank lädt zum Balancieren, Matten laden zum Toben ein. Die Kinder und Jugendlichen der integrativen Sportgruppen des Nettetaler Vereins für Gesundheits- und Behindertensport finden in ihrer wöchentlichen Turngruppe einiges an Materialien, um eine abwechslungsreiche Stunde zu verbringen. Die Mitglieder von einst sind erwachsen und haben die Gruppe verlassen, nun wird Nachwuchs gesucht.

„Wir bieten immer verschiedene Dinge an, die Kinder dürfen sich aber auch etwas wünschen oder sich Geräte aus den Schränken holen“, beschreibt Petra Stoll-Inderelst (57), eine der drei Übungsleiterinnen, die Stunden. Zurzeit besteht die Gruppe, die sich immer Dienstagnachmittag in der Turnhalle an der Grenzwaldstraße trifft, aus neun Kindern zwischen acht und 15 Jahren. Eine Teilnahme ist ab sechs Jahren möglich. „Sobald die Kinder eine weiterführende Schule besuchen, wird es schwieriger“, sagt Stoll-Inderelst. Der Unterricht dauere länger, dazu kommen für behinderte Kinder Therapiesitzungen oder schulische Veranstaltungen. „Leider bleibt der Sport dabei teilweise auf der Strecke.“