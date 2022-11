Sport in Nettetal VfL Hinsbeck bietet sogar Tango

Welche Sportstätten werden genutzt, wo wird trainiert? Leichtathletik wird auf dem Sportplatz Höhenweg 18 mit 400-Meter-Laufbahn sowie einer 300 Quadratmeter großen Tartanfläche als Allroundfeld ausgeübt. Jazz-Tanzen gibt es im Jugendheim und in der Sporthalle Auf der Schomm. Für Tanzen, Kung-Fu, Kinderturnen, Sport, Spiel und Spaß für Kinder und Volleyball ist die Trainingsstätte in der Sporthalle Auf der Schomm. Nordic-Walking/Gehen, montags früh: Parkplatz am Pferd und abends Schloßstraße. Haus Sonneck und Tischtennis Sporthalle Leuth. Weitere Angebote für Erwachsene sind aus dem Kursplan zu ersehen www.vfl-Hinsbeck.de.