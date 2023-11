Verweste Frauenleiche in Nettetal Identität der Toten auch nach Obduktion weiter unklar

Auch vier Tage nach dem Fund einer stark verwesten Frauenleiche in einem Einfamilienhaus in Nettetal steht noch nicht zweifelsfrei fest, um wen es sich bei der Toten handelt. Zwar wurde die Leiche zwischenzeitlich in der Gerichtsmedizin der Universität Düsseldorf obduziert, „aufgrund des Liegezustands sind aber weitere serologische Untersuchungen nötig“, erklärte ein Sprecher der Polizei Mönchengladbach, die die Ermittlungen führt.