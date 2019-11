Einbruchsversuch in Breyell : Terrassentür hält Einbrechern stand

Nettetal Einbrecher waren zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in Breyell unterwegs.

Bisher unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, an der Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Anschrift Natt in Nettetal-Breyell zu Schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilte, blieb es jedoch bei dem Versuch, die Terrassentüre aufzuhebeln. Die mutmaßlichen Einbrecher verließen den Tatort ohne Beute. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen telefonisch unter der Rufnummer 02162 3770 entgegen.