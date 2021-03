Verkehrstoter in Nettetal : 25-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Nettetal Auf der Kölner Straße (L 29) in Nettetal schleuderte das Auto des jungen Mannes gegen einen Baum. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls laufen noch.

Ein schrecklicher Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 19.30 Uhr auf der Landstraße 29 in Nettetal zwischen Breyell und Kaldenkirchen ereignet. Ein Auto, das in Richtung Kaldenkirchen unterwegs war, geriet in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen touchierte mit dem Heck zunächst einen Baum, stellte sich daraufhin quer und prallte in der Folge seitlich gegen einen Baum. Der Fahrer, ein 25-jähriger Nettetaler, erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.