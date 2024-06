Zwischen Venlo und Roermond Niederländer sperren Tunnel der A73 – und warnen vor Verkehrsproblemen

Nicht nur für die niederländischen Nachbarn ist die Autobahn 73 entlang der Maas zwischen Roermond und Venlo eine wichtige Verkehrsader. Auch viele deutsche Urlauber und Grenzpendler sind auf der Straße unterwegs, die im Süden Anschluss an die niederländische A2 in Richtung Maastricht hat, ein wichtiger Zubringer für das Designer Outlet in Roermond ist und im Norden bis nach Nimwegen führt. Fast 50.000 Autos rollen täglich durch zwei nahe beieinander liegende Tunnelabschnitte der A73. Wegen Bauarbeiten werden diese zwischen Freitag. 5 Juli, und Montag, 19. August, immer wieder mal phasenweise gesperrt. In normalen Zeiten wäre das schon ein ziemliches Verkehrshindernis, in Ferienzeiten ist es ein noch viel größeres. Das im Auftrag von sieben Kommunen in der Provinz Midden Limburg tätige Büro „Midden Limburg bereikbaar“ fordert Autofahrer daher schon jetzt auf, Reisen in diesem Zeitraum sorgfältig zu planen und die Tunnel weiträumig zu umfahren.