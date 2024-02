Verkehrslärm in Nettetal IHK lehnt Fahrverbot für Lastwagen ab

Ein nächtliches Fahrverbot auf der Bundesstraße 221 für Lastwagen mit mehr als 7,5 Tonnen? Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein sagt „Nein“ zu dieser Idee. „Die B 221 ist eine wichtige Route zwischen der A 61 und der A 40, weil sie eine direkte Verbindung unter anderem in Richtung Ruhrgebiet bietet“, erklärt Coco Büsing, IHK-Beraterin Umwelt und Nachhaltigkeit. Und: „Eine Umfahrung der Strecke wäre für viele Unternehmen mit erheblichen Kosten und einem zeitlichen Aufwand verbunden.“ Andererseits, und das war der Grund, warum die Idee überhaupt auf den Tisch kam: Die B 221 bei Leuth ist eine von zwei Straßen, auf denen die Belastung durch Verkehrslärm in Nettetal am höchsten ist. So wurde es jedenfalls für eine aktualisierte Fassung des Lärmaktionsplans ermittelt, die Nettetals Politikern Ende vergangenen Jahres im Form eines Entwurfs präsentiert wurde. Und der enthielt auch die Idee, den Lärm durch ein nächtliches Fahrverbot für schwerere Lkw zu reduzieren.