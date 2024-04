Polizeieinsatz in Nettetal Niederländischer Pkw kracht durch Gitter

Laut Augenzeugenberichten saßen zwei Männer in dem Kleinwagen mit niederländischem Kennzeichen, der am späten Nachmittag des 13. April durch ein Gitter entlang der Kölner Straße gekracht ist. Es soll das Ende einer Verfolgungsjagd gewesen sein, die Polizisten in den Niederlanden begonnen hatten. Als die Männer schließlich in Kaldenkirchen gestellt wurden, sollen sie den Polizisten erheblichen Widerstand geleistet haben. Der silberfarbene Opel, in dem die Männer gesessen hatten, wurde beim Aufprall auf das Metallgitter beschädigt.