Serie Mein Verein : Literarische Gesellschaft in der Seenstadt

Nettetal Der Verein Nettetaler Literaturtage präsentiert Poesie und Belletristik als Live-Erlebnis – seit fast 25 Jahren.

Jede Menge Programmhefte und Jahrbücher liegen auf einem Tisch in der Stadtbücherei an der Lobbericher Straße in Breyell. Neben Schmitter und Matussek sind ihre Vorstandskolleginnen Andrea Küppers-Hermsen von der Bücherei und Ute Mausberg vom Buchladen Kaldenkirchen dabei. „Im Grunde sind wir eine literarische Gesellschaft, wie es sie früher häufiger gab“, sagt Schmitter. Mit Büchern und Autoren haben sie alle von Berufs wegen zu tun, und ehrenamtlich engagieren sie sich im Verein, um den Leseratten in Nettetal und Umgebung Poesie und Lyrik, Belletristik und Fachliteratur als Erlebnis live zu präsentieren.

„Von Anfang an hatten wir mehr im Sinne als nur die üblichen Lese-Abende mit dem Autor am Tisch vorm Publikum in einer Bibliothek oder Buchhandlung“, erinnert sich Schmitter. Schließlich gelang es ihm, die Nettetaler Buchhändler, „die damals Konkurrenten waren“, zusammen mit Büchereimitarbeitern an einen Tisch zu bringen. „Uns war schnell klar, wenn wir Literaturveranstaltungen anbieten wollen, brauchen wir eine Organisation, eine Struktur, also gründeten wir einen Verein“, sagt Matussek. Sinn der Sache: Begeisterten Lesern ihre Lieblingsautoren live präsentieren – und so auch bei anderen das Interesse an Büchern, am Lesen überhaupt wecken.