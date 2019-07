Leuth : Archivaufbau mit Heimatscheck

Leuth Der Verein der Heimatfreunde will Schriftstücke, Chroniken und Fotos sammeln.

Von ihrem Mitglied Willy Mirer ist den Heimatfreunden ein rund 25 Quadratmeter großer Raum in dessen Betrieb in Breyell-Ritzbruch zur Verfügung gestellt worden, in dem schon Regale stehen und noch Platz für Stahlschränke und einen Computerarbeitsplatz ist. Denn von Beginn an soll nicht mit Karteikästen gearbeitet, sondern ein digitales Archiv aufgebaut werden, damit es breit genutzt werden kann, erläuterte Ludger Peters. Er beschäftigt sich seit einiger Zeit mit der jüngeren Geschichte Leuths und hofft darauf, dass Familien ihm zeitweilig alte Unterlagen überlassen, damit „wir auch Menschen ein Gesicht geben können, die in den vergangenen 100 Jahren hier gelebt und gewirkt haben“.