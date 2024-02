Veranstaltungs-Tipps für Nettetal Es gibt ein Kultur-Leben nach dem Karneval – zum Beispiel hier

„Gemeinsam ist Alzheimer schöner“ heißt der provokante Titel eines Stücks, das die beiden Schauspieler Angela Roy und Peter Kremer am Samstag, 2. März, in der Kulturaula der Realschule am Kornblumenweg bieten. Sie mimen ein altes Ehepaar, das gemeinsam in einer Seniorenresidenz lebt und sich an Szenen seiner Ehe erinnert – Glücksmomente, Verletzungen, Höhenflüge, Abgründe. Da die beiden immer vergesslicher werden, verfälschen sich die Reminiszenzen und die beiden werfen einander Dinge vor, die sie gar nicht miteinander erlebt haben. Könnten diese zwei Alten noch einmal von vorne anfangen, sich schüchtern ineinander verlieben, als wären sie einander noch nie begegnet? Das ist die Frage. Eintrittskarten können online unter www.nettekultur.de, in den Räumen der Nettetkultur am Doerkesplatz und an der Abendkasse ab 19 Uhr erworben werden.