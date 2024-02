Kultur in Nettetal Wieder ein Freiluft-Festival vor dem Alten Rathaus

Das Kultur-Programm der Spielzeit 2023 ist noch nicht ganz „abgearbeitet“, da bastelt in der Kulturabteilung der Stadtverwaltung Roger Dick bereits an einem Fahrplan für die Saison 2024/25. Allzu tief lässt er sich noch nicht in die Karten gucken, aber so viel will er schon einmal verraten: Mit ,Musik liegt in der Luft’ wird es einen Caterina-Valente-Abend mit Live-Musik geben. Das Kulturfestival vor dem Alten Rathaus wird eine Neuauflage erleben, und auch die Reihe mit Klassikonzerten soll mit sechs Terminen fortgesetzt werden. Außerdem, so Dick: „Es gibt ein Schlagerkonzert mit ,Lissi und Herrn Timpe’ und Hagen Rether kommt nach langer Zeit wieder nach Nettetal.“ Konkreter wird er, was die restlichen Termine der aktuellen Spielzeit angeht. Hier einige in den nächsten Wochen.