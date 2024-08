Veranstaltungen in Nettetal Kultur-Sommerpause endet bald – so geht es weiter

An der Venloer Straße in Kaldenkirchen wird bereits am Freitag, 16. August, die Tür wieder geöffnet. „Eine Bar, vier Quadratmeter Bühne, ein Mikrofon“, lautet das Angebot an alle, die sich einfach mal vor Publikum in Szene setzen wollen. Texte, Gesang, Tanz, Musik – was immer als mitteilenswert erachtet wird, kann dann vorgetragen werden. Die „Open Stage“ wird ab 20 Uhr freigegeben, der Eintritt ist frei.