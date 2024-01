Veranstaltungs-Tipps für Nettetal Swing, Rock und Rap statt Tusch und Humba täterä

Karneval regiert allerorten – da ist dem einen oder anderen schon mal nach Abwechslung im Unterhaltungsprogramm zumute. Eine Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag, 3. Februar, ab 20 Uhr in der Kulturaula der Kaldenkirchener Realschule, Kornblumenweg 1. Dort präsentieren die Sängerinnen Liza John, Jessica Jorgas, Steffi Klein, und Anne Stabler als „Gretchens Antwort“ eine Retro-A-Capella-Show unter dem Motto: „Dreh den Swing auf!“. Allerdings gibt es dann keine klassische Swing-Musik, sondern einen wilden Mix aus Swing und Rap, Charleston und Pop, Jazz und Rock. „Da tanzt Britney Spears im Bananenröckchen und The Police’s ,Roxanne’ wird als perlenbestickter Flapper ins Jazz-Rotlichtviertel geschickt“, kündigt die Nettekultur diese Veranstaltung an. Tickets dafür gibt es ab 13 Euro.