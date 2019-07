Kaldenkirchen : Anlieger scheitern mit Änderungsantrag

Kaldenkirchen Eine Anliegergemeinschaft wollte die Vennstraße in Kaldenkirchen als „Hauptverkehrsstraße“ einstufen lassen. Dies haben die Mitglieder des Ausschusses für Stadtplanung abgelehnt — was deutlich höhere Anliegerbeiträge bedeutet.

Als ein lustiges Völkchen sind die Anwohner der Vennstraße bekannt. Wenn sich in Kaldenkirchen ein Karnevalszug durch die Straßen windet, sind sie immer mit einen großen Wagen und einer stattlichen Fußgruppe dabei. Doch nun verstehen sie keinen Spaß mehr. Es geht um viel Geld. Denn sie sollen sich an den auf 775.000 Euro geschätzten Kosten des Ausbaus der Straße zwischen Van-Alpen-Straße und Ringstraße nicht unerheblich beteiligen. Deshalb waren sie gespannt auf die Debatte im Ratsausschuss für Stadtplanung und füllten die Zuschauerplätze.

Doch das Ergebnis fiel für sie nicht zufriedenstellend aus: Der Status einer „Hauptverkehrsstraße“ wurde der Vennstraße nicht zugebilligt, es bleibt bei der „Haupterschließungsstraße“. Allerdings gab es ein Trostpflaster: Sollten die Beiträge nach Kommunalabgabengesetz (KAG) demnächst ganz oder teilweise wegfallen, was landesweit diskutiert wird, dann gelte das rückwirkend auch für die Anlieger der Vennstraße.

KAG Die Anliegerbeiträge sind im Kommunalabgabengesetz (KAG) geregelt. „Bei den dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen sollen Beiträge erhoben werden“, heißt es in Paragraf 8. Sie werden dafür verlangt, dass Grundstückseigentümer durch die Inanspruchnahme der Einrichtungen wirtschaftliche Vorteile erhalten.

Nach einer Information der Stadt Ende Februar über die Kosten, die auf die Anlieger bei dem geplanten (und auch lange geforderten) Ausbau zukommen, hatte sich eine „Anliegergemeinschaft der Vennstraße“ gebildet, die im März in einem zweiseitigen Schreiben forderte, die Vennstraße als Hauptverkehrsstraße einzustufen. Das hätte bedeutet: nur 20 Prozent Anliegerkosten bei der Fahrbahn (statt 50 Prozent), 50 Prozent beim Gehweg (statt 60 Prozent), 30 Prozent bei Beleuchtung und Oberflächenentwässerung (statt 40 Prozent). Ihrer damaligen Überzeugung, die Vennstraße sei mehr als eine Haupterschließungsstraße, untermauerte die Gemeinschaft in einem Schreiben im Mai mit Zahlen über die Verkehrsbelastung, die sie Ende April mit einem Seitenradargerät ermitteln ließ. 12.300 Fahrzeuge nutzten die Straßen an fünf Werktagen. Damit sah sie ihre Zahlen bestätigt, die sie selbst Mitte April „per Hand“ erhoben hatte. Damals waren die Anlieger „überrascht und vielmehr noch erschreckt“.