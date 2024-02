Bei Nettetals Nachbarn Nirvana, Pink Floyd, Elvis und mehr – in Venlo leben sie wieder auf

„Die Dire Straits waren eine britische Rockband“, beginnt der Eintrag im Online-Lexikon Wikipedia. Im Theater De Maaspoort in Venlo muss man sich von der Vergangenheitsform „waren“ jedoch nicht beeindrucken lassen. Zumindest nicht am Donnerstag, 22. Februar. Wer Songs wie „Sultans of Swing“, „Lady Writer“ oder „Romeo und Juliet“ mal (wieder) live gespielt hätte, kann sich dann einen Auszug aus dem Songbuch der Band um den heute als Solokünstler auftretenden Gitarristen Mark Knopfler im Theater De Maaspoort in Venlo anhören. „Brothers in Band“ heißt die Formation, die dort eine Tribute-Show abliefern soll. 29,50 Euro soll das Vergnügen kosten – und es wird in den kommenden Monaten nicht das einzige dieser Art sein. De Maaspoort liefert eine ganze Reihe von Künstlern, die Musik von Heroen des Pop und Rock präsentieren – von Simon and Garfunkel bis Nirvana.