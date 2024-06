Fußball EM bei Nettetals Nachbarn Diese strengen Regeln gelten in Venlo fürs Rudelgucken

Niederlande gegen Österreich – da können sich Fans der deutschen EM-Elf am 25. Juni eigentlich entspannt zurücklehnen. Und wer rübermacht nach Venlo, kann sich auch ebenso entspannt angucken, wie die Anhänger des orangefarbenen Teams mitfiebern und feiern – oder womöglich auch Tränen vergießen. Denn die Stadtverwaltung von Venlo hat sich aus Anlass der Europameisterschaft gnädig gezeigt und den Cafébetreibern in der Innenstadt erlaubt, bei Spielen der niederländischen Riege TV-Geräte in der Außengastronomie aufzustellen. Was angesichts strenger Regeln, die die Stadt für die Gestaltung von Außengastronomie mit Wirkung vom 1. Januar 2024 erlassen hat, durchaus bemerkenswert ist. Zu verdanken ist diese Ausnahme wohl auch der Tatsache, dass die Stadt keine Möglichkeit sah, an einem zentralen Platz eine Großleinwand für Übertragungen aufzuspannen.