Veranstaltungen in Venlo und Roermond Festivals, Kunst, Flohmarkt – das bietet der Sommer bei den Nachbarn

Zwischen 11. und 28. Juli nutzen Bands und DJs Venlos Lage am Ufer der Maas aus. Beim Festival Aan de waterkant bietet der Fluss die schöne Kulisse für Konzerte von Künstlern aus der Region – und das bei freiem Eintritt. Auftritte gibt es vom 11. bis 14. Juli, 18 bis 21. Juli und vom 25. bis 28. Juli. Vieles spielt sich abends ab, aber mitunter beginnt schon am frühen Nachmittag das Programm. Sämtliche Auftritte und Zeiten sind unter www.aan-de-waterkant.nl zu finden. Tickets braucht man nicht, einfach zum Loswal am Maasufer kommen – und fertig. Besucher unter 14 Jahren müssen freilich von einem Erwachsenen begleitet werden. An den Getränke- und Imbissständen kann nur bargeldlos bezahlt werden. Die nächstgelegenen Parkhäuser sind Q-Park Centrum Maasboulevard (Prinsessesingel 5) und Nolensplein (Monseigneur Nolensplein 50).