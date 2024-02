Treffen in Venlo Business Club bringt Studenten und Unternehmer zusammen

In diesem Jahr sollen drei Gruppen gebildet werden, die sich an je einem Tisch zusammenfinden. Jede Gruppe wird inhaltlich von einem Mitglied des Business Clubs moderiert. Am ersten Tisch geht es um das Thema „Steuern und Versicherungen“, am zweiten Tisch werden die Themen „Marketing und Kommunikation“ behandelt und an Tisch Nummer drei stehen rechtliche Themen zur Diskussion. Ziel sei es, dass die Studenten, die bereits über erste unternehmerische Erfahrungen verfügen, diese Themen gemeinsam mit den Experten im grenzüberschreitenden Zusammenhang behandeln und Ideen entwickeln, wie diese besser aufgegriffen werden können, teilt der grenzübergreifende Business Club mit.